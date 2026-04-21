Uppgifter: PL-intresse för Hellbergs succéman

Hayden Hackney har varit en av de utmärkande spelarna i Kim Hellbergs Middlesbrough den här säsongen. 23-åringen har svarat för sex mål och åtta assist på 40 matcher den här säsongen och nu har intresset ökat för honom.

Enligt sajten Teamtalk har Everton blivit en av de ledande kandidaterna att värva Hackney i sommar. Samtidigt är ”Boro” måna om att försöka förlänga med sin stjärna.

Hackneys kontrakt med Middlesbrough sträcker sig till sommaren 2027.