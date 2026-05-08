Uppgifter: PL-klubbar ute efter Jonathan David

Aston Villa och Crystal Palace uppges ha fått upp ögonen för Jonathan David.

Anfallarens framtid i Juventus uppges vara osäker efter en tung debutsäsong.

Jonathan David anslöt till Juventus frånfranska Lille inför säsongen, men tiden i klubben har inte blivit som väntat.

26-åringen står noterad för åtta mål och fem assist på 44 matcher i alla tävlingar, och enligt italienska TMW överväger Juventus redan nu att göra sig av med spelaren.

Tidigare har David kopplats ihop med både Fenerbahçe och Galatasaray. Nu sägs även Aston Villa och Crystal Palace följa situationen noga.

Enligt uppgifterna har de båda Premier League-klubbarna samlat information om anfallaren inför sommarens transferfönster.