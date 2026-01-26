Uppgifter: PL–klubbens krisdrag – vill plocka in Hien

West Ham United slåss för att hålla sig kvar i Premier League.

Som krisdrag så vill man förstärka med Isak Hien innan transferdeadline.

Ett lån till Londonklubben uppges vara aktuellt.

Foto: Bildbyrån

West Ham United ligger för närvarande under strecket och slåss för sin överlevnad i Premier League.

Som ett sista krisdrag detta transferfönster så ser man nu ut att vilja förstärka defensiven med svenske Isak Hien.

Daily Mail rapporterar att förfrågningar har ställts gällande mittbacken till Atalanta.

Enligt uppgifterna så ska det röra sig om ett lån med avgift och lånet skulle bli permanent ifall West Ham håller sig kvar i Premier League.

Hur Atalanta och Hien ställer sig till en eventuell övergång framkommer inte av den brittiska tidningens uppgifter.

Det brittiska transferfönstret stänger nästa måndag, så Londonklubben har en vecka på sig att få till en affär.