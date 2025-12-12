Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: PL-konkurrent vill värva från Spurs

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Crystal Palace jagar Brennan Johnson, 24.
Enligt The Telegraph vill klubben förstärka från London-rivalen Spurs.

Senast saknades han i startelvan mot Brentford. Nu uppges Brennan Johnson kunna vara på väg bort från Tottenham Hotspur.

Det är den brittiska tidningen The Telegraph som rapporterar att den walesiska yttern är ett mål för lokalkonkurrenten Crystal Palace i januari. London-klubben sägs vilja förstärka offensiven inför vårsäsongen och 24-åriga Johnson ska stå högst upp på Crystal Palaces lista över potentiella värvningar.

Hur Spurs ställer sig till en eventuell försäljning av spelaren i vinter framgår inte av uppgiftena. Kontraktet med Brennan Johnson sträcker sig fram till sommaren 2028.

