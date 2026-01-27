Uppgifter: PL-konkurrent visar intresse för Wolves-målvakten

Ett klubbyte inom Premier League kan komma att bli aktuellt för José Sa.

Nottingham Forest uppges vara intresserade av den portugisiske målvakten.

Foto: Bildbyrån

José Sa har vaktat Wolverhamptons mål i ungefär hälften av klubbens Premier League-matcher den här säsongen och de senaste veckorna har han varit given.

Huruvida han blir kvar hos tabelljumbon hela säsongen återstår dock att se.

BBC rapporterar nämligen nu att Nottingham Forest är intresserade av burväktaren.

Även Sam Johnstone i Wolves ska dra till sig inhemskt intresse, i Johnstones fall handlar det om Tottenham Hotspur som ska vara intresserade av att låna honom.

Huruvida det blir med José Sa kan komma att påverka hur Wolves väljer att agera kring Johnstone enligt uppgifterna.