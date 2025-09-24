Uppgifter: PL-nykomlingarna vill förstärka i vinter

Leeds United värvade en hel del i somras.

Truppbygget verkar dock inte vara klar för nykomlingarna.

I vinter vill nämligen klubben förstärka med en ytter och en offensiv mittfältare.

Foto: Bildbyrån

Leeds United är nykomlingar i Premier League den här säsong och under sommaren värvade klubben in en hel del nya spelare.

Detta har även gett positiv effekt, för efter fem omgångar så placerar sig klubben på tolfteplats med sju inspelade poäng.

Truppbygget verkar dock inte vara helt färdigt för den anrika klubben.

Football Insider rapporterar nämligen om ett klubben kommer att värva i vinter också.

Enligt uppgifterna så vill Leeds förstärka med en ytter och en offensiv mittfältare i kommande januarifönster.