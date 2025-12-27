Uppgifter: Polsk klubb jagar Kevin Ackermann
Kevin Ackermann kan lämna Brommapojkarna.
Mittfältaren jagas av polska Wisla Plock.
Det rapporterar Aftonbladet.
Kevin Ackermann var en av de utmärkande spelarna i Brommapojkarna den gångna säsongen.
Nu kommer uppgifter om att den defensive mittfältaren kan lämna för utlandet. Enligt Aftonbladet planerar den polska klubben Wisla Plock ett första bud på 24-åringen. Klubbens förhoppning är att kunna värv Ackermann i vinter.
Mittfältarens kontrakt med BP sträcker sig till sommaren 2026.
Ackermann gjorde 26 matcher varav 25 från start i allsvenskan den gångna säsongen.
