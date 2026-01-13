FC Porto ville ha Roony Bardghji innan han blev klar för FC Barcelona.

Nu vill den portugisiska klubben låna in svensken.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Alamy

Roony Bardghji, 20, var eftertraktad innan sin flytt till FC Barcelona i somras. Svensken uppvaktades av den portugisiska klubben Porto som även sägs ha lagt ett bud på honom ifjol.

Men det blev till Barcelona för Bardghji – men intresset är fortfarande stort. Enligt den spanska tidningen Sport har Porto återigen hört sig för. Denna gång rör det sig om ett lån och enligt sajten har Barcelona svarat med ett tydligt nej.

Sport gör även gällande att Barcelona ska ha mottagit en mängd bud på 20-åringen men de vill inte släppa honom.

Roony Bardghji står noterad för två mål och fyra assist på 14 tävlingsmatcher den här säsongen.