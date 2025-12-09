Uppgifter: Premier League-klubb jagar Alysson
Den unge brasilianaren Alysson drar till sig intresse från Premier League.
Aston Villa uppges jaga 19-åringen.
Den unge brassen Alysson tog en plats i seniortruppen i Gremio den gångna säsongen och den unge yttern drar nu till sig intresse.
The Athletic rapporterar att 19-åringen är aktuell för en flytt till Premier League.
Enligt uppgifterna så ska Aston Villa vara intresserade av honom.
Birmingham-klubben förväntas till och med lägga bud på Alysson i kommande transferfönster.
Han sitter på kontrakt med Gremio över säsongen 2029.
