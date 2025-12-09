Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Premier League-klubb jagar Alysson

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Den unge brasilianaren Alysson drar till sig intresse från Premier League.
Aston Villa uppges jaga 19-åringen.

Foto: Alamy

Den unge brassen Alysson tog en plats i seniortruppen i Gremio den gångna säsongen och den unge yttern drar nu till sig intresse.

The Athletic rapporterar att 19-åringen är aktuell för en flytt till Premier League.
Enligt uppgifterna så ska Aston Villa vara intresserade av honom.

Birmingham-klubben förväntas till och med lägga bud på Alysson i kommande transferfönster.

Han sitter på kontrakt med Gremio över säsongen 2029.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt