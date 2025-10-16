Uppgifter: PSG vill säkra upp stjärnan – storklubbar intresserade

Bradley Barcola drar till sig intresse från Liverpool och Bayern München.

Paris Saint Germain uppges dock inte vilja släppa yttern.

Istället planerar den franska storklubben att förlänga med fransmannen.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint Germains offensiv kryllar av kvalité och ett av storklubbens mest spännande namn är 23-årige Bradley Barcola.

Samtidigt drar han till sig intresse från andra europeiska storklubbar.

Liverpool och Bayern München uppges vara intresserade av fransmannen, men en övergång ser inte ut att bli enkel att lösa.

PSG ser nämligen inte ut att vilja sälja 23-åringen och man försöker skrämma bort de andra storklubbarna genom att förhandla med Barcola om ett nytt kontrakt, detta rapporterar L’Equipe.

Enligt uppgifterna så finns det även intresse från andra, icke namngivna klubbar.