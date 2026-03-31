Uppgifter: Rangnick nära att förlänga med Österrike

Han har varit förbundskapten för Österrike sedan 2022.

Nu närmar sig Ralf Rangnick en förlängning med ”Das Team”.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Sedan 2022 har den före detta Manchester United-, RB Leipzig-, Schalke-, Hannover– och Stuttgart-tränaren basat över det österrikiska herrlandslaget i fotboll.

Under sin tid som förbundskapten har Ralf Ragnick bland annat tagit nationen till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanda.

Nu går också tysken mot en förlängning med det österrikiska fotbollsförbundet, enligt tyska Sky Sports. De skriver att Ragnick och förbundet för positiva förhandlingar om ett nytt avtal som sträcker sig över EM 2028.

I dag löper Ralf Ragnicks avtal med Österrike ut efter sommarens VM.