Uppgifter: Rasmus Schüller klar för ny klubb
Rasmus Schüller har lämnat Djurgården.
Enligt Tipsbladet är mittfältaren klar för danska Vendsyssel FF.
Övergången väntas presenteras under fredagen.
Efter fem år i Djurgården har den finska mittfältaren Rasmus Schüller, 34, lämnat ”Blåränderna” i samband med att kontraktet gick ut till årsskiftet. Nu uppges veteranen ha gjort klart med en ny klubb.
Enligt danska Tipsbladet är 34-åringen klar för Vendsyssel FF i en danska tredjeligan. Kontraktet gäller över ett och ett halvt år och enligt uppgifterna väntas övergången presenteras senare under fredagen.
Vendsyssel ligger på sjätteplats i tredjeligan efter 16 matcher, med chans på uppflyttning.
Totalt gjorde Rasmus Schüller 147 matcher för Djurgården. Han har även representerat BK Häcken, finska HJK och Minnesota United FC i amerikanska MLS.
