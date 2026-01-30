Uppgifter: Rasmus Schüller klar för ny klubb

Rasmus Schüller har lämnat Djurgården.

Enligt Tipsbladet är mittfältaren klar för danska Vendsyssel FF.

Övergången väntas presenteras under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Efter fem år i Djurgården har den finska mittfältaren Rasmus Schüller, 34, lämnat ”Blåränderna” i samband med att kontraktet gick ut till årsskiftet. Nu uppges veteranen ha gjort klart med en ny klubb.

Enligt danska Tipsbladet är 34-åringen klar för Vendsyssel FF i en danska tredjeligan. Kontraktet gäller över ett och ett halvt år och enligt uppgifterna väntas övergången presenteras senare under fredagen.

Vendsyssel ligger på sjätteplats i tredjeligan efter 16 matcher, med chans på uppflyttning.

Totalt gjorde Rasmus Schüller 147 matcher för Djurgården. Han har även representerat BK Häcken, finska HJK och Minnesota United FC i amerikanska MLS.