Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Rasmus Schüller klar för ny klubb

Fredrik de Ron
Rasmus Schüller har lämnat Djurgården.
Enligt Tipsbladet är mittfältaren klar för danska Vendsyssel FF.
Övergången väntas presenteras under fredagen.

251102 Djurgårdens Rasmus Schuller under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och IFK Göteborg den 2 november 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Efter fem år i Djurgården har den finska mittfältaren Rasmus Schüller, 34, lämnat ”Blåränderna” i samband med att kontraktet gick ut till årsskiftet. Nu uppges veteranen ha gjort klart med en ny klubb.

Enligt danska Tipsbladet är 34-åringen klar för Vendsyssel FF i en danska tredjeligan. Kontraktet gäller över ett och ett halvt år och enligt uppgifterna väntas övergången presenteras senare under fredagen.

Vendsyssel ligger på sjätteplats i tredjeligan efter 16 matcher, med chans på uppflyttning.

Totalt gjorde Rasmus Schüller 147 matcher för Djurgården. Han har även representerat BK Häcken, finska HJK och Minnesota United FC i amerikanska MLS.

