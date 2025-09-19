Ryan Gravenberch, 23, är eftertraktad.

Real Madrid uppges visa intresse för Liverpool-stjärnan.

Det rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Alamy

Ryan Gravenberch har växt fram till en viktig spelare i Liverpool, dit han anslöt från hösten 2023. Sedan dess har 23-åringen noterats för fem mål och sju assist på 91 matcher.

Nu har hans framgång lett till intresse från europeiska storklubbar. Enligt spanska Fichajes Real Madrid intresserat av Gravenberch. Enligt sajten har Real Madrid siktet inställt på nederländaren som klubbens nästa stora investering på mittfältet.

Enligt Fichajes har Gravenberch ett värde på cirka 75 miljoner euro (ungefär 829 miljoner kronor).

Gravenberch nuvarande kontrakt med Liverpool löper ut 2028.