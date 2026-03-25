Uppgifter: Real Madrid öppnar för Ronaldos son

Cristiano Ronaldo är en ikon i Real Madrid.

Nu har hans son, Cristiano Ronaldo Jr, börjat träna i lagets akademi.

Det rapporterar ESPN.

Cristiano Ronaldo har representerat flera storklubbar i Europa. Men ingen har han gjort så många matcher för som Real Madrid.

41-åringen svarade för totalt 450 mål och 131 assist på 438 matcher i ”Los Blancos” och nu kan hans äldsta son, Cristiano Ronaldo Junior, gå i samma fotspår.

Enligt ESPN har Junior blivit erbjuden att träna med Real Madrids U16-lag då läget i Mellanöstern är osäkert. Det är däremot oklart om det kan leda till att 15-åringen skriver på för klubben.