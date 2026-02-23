Uppgifter: Rodri jagas av storklubbar
Rodri, 29, är en kugge i Manchester City.
Nu är det flera stor klubbar som jagar honom.
Det uppger Bild.
Rodri är tillbaka efter en korsbandsskada och har kontrakt med Manchester City till sommaren 2027, men nu uppger Bild att det kan bli aktuellt med en flytt redan i år. Uppgifterna uppger att både Barcelona och Real Madrid har Rodri högst upp på sin önskelista till sommaren.
29-åringen står noterad för 15 ligaframträdanden hittills den här säsongen.
