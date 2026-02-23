Uppgifter: Rodri jagas av storklubbar

Rodri, 29, är en kugge i Manchester City.

Nu är det flera stor klubbar som jagar honom.

Det uppger Bild.

Foto: Bildbyrån

Rodri är tillbaka efter en korsbandsskada och har kontrakt med Manchester City till sommaren 2027, men nu uppger Bild att det kan bli aktuellt med en flytt redan i år. Uppgifterna uppger att både Barcelona och Real Madrid har Rodri högst upp på sin önskelista till sommaren.

29-åringen står noterad för 15 ligaframträdanden hittills den här säsongen.