Uppgifter: Roma har erbjudit anfallaren till fyra klubbar

Roma ser minst sagt ut att vilja bli av med Artem Dovbyk.

Detta då man har erbjudit anfallaren till hela fyra klubbar.

Det uppger sajten TEAMtalk.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2024 som den ukrainska anfallaren Artem Dovbyk lämnade Girona för spel i den italienska storklubben Roma.

Sedan dess har det blivit spel i 59 matcher där han har gjort 19 mål och sex assist.

I år har däremot speltiden minskat kraftigt under den nya tränaren Gian Piero Gasperini, vilket delvis beror på en skada.

Enligt uppgifter från TEAMtalk är inte heller 28-åringen en del av huvudtränarens framtidsplaner. Det märks även tydligt då Roma har erbjudit sin anfallare till hela fyra klubbar, i form av Leeds, Sunderland, Everton och West Ham United – samtliga i Premier League.

Hur spelaren själv ställer sig till detta framgår inte av uppgifterna.

Artem Dovbyks kontrakt med AS Roma sträcker sig fram till sommaren 2029.