Uppgifter: Roma har två försvarare på radarn

Roma behöver värva försvarare.

Nu blickar klubben mot England.

Detta enligt uppgifter från Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Roma behöver förstärkning i försvaret. Klubben blickar nu mot Premier League och där har man siktet inställt på två spelare. Det handlar om Axel Disasi i Chelsea och Radu Dragusin i Tottenham. Båda mittbackarna uppges ha haft en tung period i London – något som Roma hoppas kunna utnyttja.

Enligt Sky Sports finns förväntningar om att Disasi kan lämna Chelsea tidigt under 2026. Den 27-årige franske landslagsmannen, med fem A-landskamper på meritlistan, tillhör det som beskrivs som klubbens så kallade ”bomb squad”.

Disasi har varit utanför planerna under tränaren Enzo Maresca och har inte spelat någon tävlingsmatch sedan den 22 april 2025. Då representerade han Aston Villa, där han var utlånad, i en förlust mot Manchester City.

Transferspecialisten Fabrizio Romano har tidigare uppgett att Chelsea är öppna för att sälja Disasi, som värvades från Monaco 2023 för 39 miljoner pund.

Situationen kring Dragusin är mer oklar. Sky Sports rapporterar att det ännu inte är fastställt om Tottenham är villiga att släppa rumänen. Samtidigt uppges klubben vilja förstärka med en naturligt vänsterfotad mittback – något som kan leda till att en försvarare behöver lämna.