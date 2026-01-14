Uppgifter: Roma värvar från Premier League

Roma jagar en Champions League-plats.

Nu skriver Fabrizio Romano att klubben är nära att landa Donyell Malen från Aston Villa.

Foto: Bildbyrån

Det ska handla om ett lån fram till sommaren enligt transfergurun men där Serie A-klubben ska ha en köpoption.

En permanent övergång efter säsongen ska enligt italienaren kosta drygt 300 miljoner kronor.

Malen som är landslagsman för Nederländerna väntas flyga till Rom i dagarna för att skriva på med ligafemman i Italien.