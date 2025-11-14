Uppgifter: Roma vill ha Joshua Zirkzee
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det är ett stort intresse kring Joshua Zirkzee.
Nu vill Roma låna honom från Manchester United.
Det är uppgifter från Daily Mirror.
Det finns ett stort intresse kring Manchester United-forwarden Joshua Zirkzee. Det uppger Daily Mirror.
Roma ska enligt uppgifterna ha kontaktat United och Zirkzees representanter. Det ska handla om en utlåning i januari. Men Roma vill även inkludera en köpoption i avtalet.
Zirkzee har fortfarande inte fått starta någon Premier League-match i höst.
Den här artikeln handlar om: