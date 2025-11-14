Uppgifter: Roma vill ha Joshua Zirkzee

Det är ett stort intresse kring Joshua Zirkzee.

Nu vill Roma låna honom från Manchester United.

Det är uppgifter från Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Det finns ett stort intresse kring Manchester United-forwarden Joshua Zirkzee. Det uppger Daily Mirror.

Roma ska enligt uppgifterna ha kontaktat United och Zirkzees representanter. Det ska handla om en utlåning i januari. Men Roma vill även inkludera en köpoption i avtalet.

Zirkzee har fortfarande inte fått starta någon Premier League-match i höst.