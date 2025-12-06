Uppgifter: Romas bud på Zirkzee har nobbats
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AS Roma sägs ha lagt ett bud på Joshua Zirkzee.
Manchester United har tackat nej.
Det uppger italienska Corriere dello Sport.
Manchester Uniteds anfallare Joshua Zirkzee har inte fått saker och ting att rulla fläckfritt i England sedan han lämnade Bologna under sommaren 2024.
Därför har han också ryktats bort, framförallt till Serie A där han gjorde succé för ett par år sedan.
Nu sägs också Roma ha lagt ett bud på 24-åringen – men fått det nobbat av Manchester United. Budet ska ha handlat om ett lån med köpoption som ska bli obligatorisk i det fall att Rom-klubben tar en Champions League-plats. Varför United har valt att tacka nej till budet framgår inte.
Joshua Zirkzees avtal med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2029.
Den här artikeln handlar om: