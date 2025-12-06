Uppgifter: Romas bud på Zirkzee har nobbats

AS Roma sägs ha lagt ett bud på Joshua Zirkzee.

Manchester United har tackat nej.

Det uppger italienska Corriere dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds anfallare Joshua Zirkzee har inte fått saker och ting att rulla fläckfritt i England sedan han lämnade Bologna under sommaren 2024.

Därför har han också ryktats bort, framförallt till Serie A där han gjorde succé för ett par år sedan.

Nu sägs också Roma ha lagt ett bud på 24-åringen – men fått det nobbat av Manchester United. Budet ska ha handlat om ett lån med köpoption som ska bli obligatorisk i det fall att Rom-klubben tar en Champions League-plats. Varför United har valt att tacka nej till budet framgår inte.

Joshua Zirkzees avtal med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2029.