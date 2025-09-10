Uppgifter: Ronaldinhos son klar för Championship-klubb

Ronaldinhos son, Joao Mendes, är klar för Hull City.

Enligt Hull Live kommer 20-åringen tillhöra Championship-klubbens akademi.

Foto: Alamy

Likt sin far har 20-åriga Joao Mendes, son till legendaren Ronaldinho, spenderat en tid i FC Barcelona. Talangen lämnade tidigt brasilianska Cruzeiros ungdomslag för att fostras i ”Barça”, men något genombrott i den katalanska giganten blev det aldrig.

– Jag vill vara Joao, oavsett vad. Jag har aldrig försökt vara min far, jag har aldrig velat vara min far. Så att komma bort lite från där han spelade, jag tror det var en bra start och ett bra steg för mig, sa han till brasilianska ESPN i samband med flytten från Barcelona.

I stället spenderade Mendes ett år i engelska Burnleys akademiverksamhet, och nu ser legendarsonen ut att ha hittat en ny brittisk klubb.

Enligt Hull Live är 20-åringen klar för Hull City i den engelska andraligan The Championship. Tidningen rapporterar att Mendes kommer att tillhöra klubbens akademiverksamhet.

Foto: Alamy

Ronaldinho gjorde över 200 matcher för Barcelona mellan 2003 och 2008. Han noterades för 94 mål och 69 assist och rankas av många som en av de bästa spelarna någonsin. Legendaren har även representerat europeiska giganter som AC Milan och Paris Saint-Germain.