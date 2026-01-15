Uppgifter: Rosenborg visar intresse för Wahlstedt

Rosenborg kan vara på jakt efter en ny målvakt.

Enligt norska Nidaros finns svenske Leopold Wahlstedt högt upp på klubbens lista över tänkbara ersättare.



Leopold Wahlstedt kan vara på väg tillbaka till norsk fotboll. Enligt uppgifter från Nidaros är Rosenborg intresserat av den 26-årige målvakten, som för närvarande är andremålvakt i danska Århus.

Bakgrunden till intresset ska vara att Rosenborgs förstakeeper Sander Tangvik kopplas ihop med klubbar i både Frankrike och Tyskland. Vid en eventuell försäljning uppges Wahlstedt vara ett av huvudalternativen för att fylla tomrummet mellan stolparna.

Wahlstedt har landslagsmeriter och är välbekant med norsk fotboll sedan tidigare.

Under sin karriär har han representerat Arendal och Odd, och han har även erfarenhet från engelska Blackburn.