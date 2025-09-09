Uppgifter: Rui Modesto närmar sig flytt till Alanyaspor

Den tidigare AIK-spelaren Rui Modesto uppges vara på väg bort från Udinese.

Nu skriver transferexperten Nicolo Schira att en klubb leder jakten på 25-åringen.

Detta i form av turkiska Alanyaspor.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2024 som Rui Modesto, 25, lämnade AIK för spel i Udinese.

Där noterades portugisen för spel i 20 Serie A-matcher där fyra av dem var från start.

Under sommaren har dock yttern ryktats bort från Udinese, och klubbar som Fatih Karagümrük, Genk och Gaziantep har nämnts tillsammans med Modestos namn.

Nu ska dock en annan klubb ha tagit förstaplatsen i jakten på Modesto – i form av turkiska Alanyaspor.

Det uppger transferexperten Nicolo Schira som skriver att en eventuell övergång skulle handla om ett lån med köpoption.

Modestos kontrakt med Udinese sträcker sig till sommaren 2029.