Uppgifter: Salah kan tredubbla sin lön i Saudi

Mohamed Salahs framtid i Liverpool är fortsatt oviss.

Nu kommer uppgifter om att den saudiska ligan är redo att erbjuda egyptiern ett kontrakt som skulle kunna tredubbla hans nuvarande lön.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en säsong med många rubriker kring Mohamed Salahs vara eller icke vara i Liverpool i framtiden.

Enligt Daily Mirror är Salah ett av de mest eftertraktade namnen i den saudiska ligan. 33-åringen ses som ett potentiellt affischnamn för ligan.

Uppgifterna gör gällande att Salah kan bli aktuell som ersättare till Cristiano Ronaldo om portugisen väljer att lämna Al Nassr. I ett sådant scenario pekas Liverpool-stjärnan ut som ett drömalternativ för att behålla ligans globala dragningskraft.

I dag uppges Salah ha en veckolön på omkring 400 000 pund, motsvarande nära fem miljoner kronor. En flytt till Saudiarabien skulle dock kunna innebära en kraftig löneökning, så mycket som tre gånger så hög ersättning.