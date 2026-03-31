Uppgifter: Salah ska ha fått erbjudande från fler europeiska klubbar
Mohamed Salah, 33, lämnar Liverpool i sommar.
Landslagsdirektör Ibrahim Hassan berättar nu om två storklubbar som är intresserade.
Mohamed Salah kommer att lämna Liverpool i sommar. Han har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till Al-Ittihad i Saudirabien, men det har också ryktats om en återkomst till Roma.
Ibrahim Hassan, landslagsdirektör i Egypten uttalar sig nu om om Salahs framtid och enligt honom har Salah fått erbjudande från två storklubbar,
– Jag föredrar att han stannar i Europa. Jag har hört talas om erbjudanden från Paris Saint-Germain, Bayern München och klubbar i den italienska ligan, säger Hassan till On Sports.
Salah har genom åren gjort 255 mål och 122 assist på 435 framträdanden med Liverpool.
