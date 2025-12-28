Uppgifter: Salahs team i hemliga samtal

Mohamed Salahs framtid i Liverpool fortsätter att skapa spekulationer.

Nu rapporteras hans team ha haft ett slutet möte med en turkisk storklubb.

Foto: Bildbyrån



Mohamed Salah har haft en turbulent period i Liverpool och frågetecken har vuxit kring stjärnans framtid i klubben.



Enligt turkiska Sabah har Salahs representanter nyligen haft ett hemligt möte med Fenerbahçe, som just nu ligger tvåa i den turkiska ligan. Mötet ska dock inte ha lett till några förhandlingar om en övergång.



Enligt uppgifterna ska Salahs agent ha gjort klart att en flytt till Turkiet inte är aktuell.

Samtidigt uppges framtidsalternativen vara tydliga: antingen stannar Salah i Liverpool eller så kan en flytt till Saudiarabien bli aktuell.

Rykten om Saudiarabien har funnits länge. Redan 2023 ska Al-Ittihad ha erbjudit omkring 250 miljoner euro för Salah, en summa som då nobbades av Liverpool.

I våras skrev anfallaren ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till 2027.