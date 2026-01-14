Uppgifter: Sarpsborg jagar Blåvitt-floppen – kan lämna gratis

Anders Trondsen spenderade hösten på lån i Sarpsborg.

Nu rapporterar GP att den norska klubben vill värva försvararen permanent.

Enligt uppgifterna kan ”Blåvitt” släppa Trondsen gratis.

Foto: Bildbyrån

Sedan han anslöt i början av 2023 har speltiden för Anders Trondsen, 30, gradvis blivit mindre och mindre. I fjol fastnade den norska vänsterbacken på IFK Göteborgs bänk och under sommaren lämnade han på ett lån till norska Sarpsborg, där han spenderade fjolårshösten.

I låneavtalet fanns det en option som tillät den norska klubben att göra övergången permanent. Sarpsborg valde däremot att inte använda köpoptionen och Trondsen är tillbaka i ”Blåvitt”, men fick inte följa med på klubbens träningsläger i Spanien.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att en permanent övergång till Sarpsborg trots allt kan bli av. Enligt lokaltidningen finns det fortsatt intresse från den norska klubben, som uppges arbeta på att göra plats för Trondsen i truppen.

IFK Göteborg uppges dessutom vara beredda att släppa 30-åringen gratis.

Totalt sett har det blivit 58 matcher i ”Blåvitt” för Anders Trondsen. Kontraktet med IFK Göteborg går ut i sommar.