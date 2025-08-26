Uppgifter: Saudisk klubb förbereder megabud på Vinicius Junior
Real Madrid sägs vilja hålla hårt i stjärnan Vinicius Junior.
Trots det uppges nu en icke-namngiven Saudisk klubb förbereda ett jättebud på brassen.
Det ska ligga på 130 miljoner euro, vilket nästan är 1,5 miljarder kronor.
Saudiarabiska klubbar har de senaste åren lagt allt större pengar på att värva några av de bästa fotbollsspelarna i Europa.
Sommaren 2024 gjorde spelare som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema och Sadio Mané flytten till Mellanöstern – och flera stjärnor har fyllts på sedan dess.
Nu sägs en icke-namngiven klubb från Saudiarabien rycka i Real Madrids stjärna Vinicius Junior. De sägs enligt uppgifter från Defensa Central förbereda ett bud på 130 miljoner euro, nära 1,5 miljarder kronor, för brassen.
Detta för att testa Madrid-klubbens ställningstagande att behålla sin stjärna. Vidare sägs den icke-namngivna klubben ha fått upp hoppet då 25-åringen inledde på bänken i storklubbens La Liga-match mot Real Oviedo förra helgen.
Vinicius Junior har kontrakt med Real Madrid till och med sommaren 2027.
