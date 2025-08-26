Real Madrid sägs vilja hålla hårt i stjärnan Vinicius Junior.

Trots det uppges nu en icke-namngiven Saudisk klubb förbereda ett jättebud på brassen.

Det ska ligga på 130 miljoner euro, vilket nästan är 1,5 miljarder kronor.

Foto: Bildbyrån

Saudiarabiska klubbar har de senaste åren lagt allt större pengar på att värva några av de bästa fotbollsspelarna i Europa.

Sommaren 2024 gjorde spelare som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema och Sadio Mané flytten till Mellanöstern – och flera stjärnor har fyllts på sedan dess.

Nu sägs en icke-namngiven klubb från Saudiarabien rycka i Real Madrids stjärna Vinicius Junior. De sägs enligt uppgifter från Defensa Central förbereda ett bud på 130 miljoner euro, nära 1,5 miljarder kronor, för brassen.

Detta för att testa Madrid-klubbens ställningstagande att behålla sin stjärna. Vidare sägs den icke-namngivna klubben ha fått upp hoppet då 25-åringen inledde på bänken i storklubbens La Liga-match mot Real Oviedo förra helgen.

Vinicius Junior har kontrakt med Real Madrid till och med sommaren 2027.