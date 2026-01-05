Uppgifter: Sibila får roll i Häcken

Ferran Sibila återvänder till allsvenskan.

Den tidigare Värnamo-tränaren uppges bli assisterande tränare i BK Häcken.

Det rapporterar GP.

Foto: Bildbyrån

Ferran Sibila, 37, kommer senast från IFK Värnamo. Spanjoren fick sparken i april i fjol och nu uppges han komma tillbaka till allsvenskan.

Göteborgs-Posten rapporterar att Sibila är klar som assisterande tränare i BK Häcken. Hisingenklubben har sedan tidigare två assisterande tränare i Rasmus Lindgren och Vitor Gazimba.

Ferran Sibila har tidigare verkat i Gif Sundsvall, Malmö FF och IFK Göteborg.

Häcken slutade tia i allsvenskan i fjol.