Uppgifter: Sibila får roll i Häcken
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ferran Sibila återvänder till allsvenskan.
Den tidigare Värnamo-tränaren uppges bli assisterande tränare i BK Häcken.
Det rapporterar GP.
Ferran Sibila, 37, kommer senast från IFK Värnamo. Spanjoren fick sparken i april i fjol och nu uppges han komma tillbaka till allsvenskan.
Göteborgs-Posten rapporterar att Sibila är klar som assisterande tränare i BK Häcken. Hisingenklubben har sedan tidigare två assisterande tränare i Rasmus Lindgren och Vitor Gazimba.
Ferran Sibila har tidigare verkat i Gif Sundsvall, Malmö FF och IFK Göteborg.
Häcken slutade tia i allsvenskan i fjol.
Den här artikeln handlar om: