Uppgifter: Silva lämnar Manchester City i sommar

Bernardo Silva har tagit ett beslut.

Han kommer inte att förlänga sitt kontrakt – och därmed lämna Manchester City i sommar.

Det uppger transferjournalisten Matteo Moretto.

Foto: Alamy

Efter sin succé i Champions League med Monaco våren 2017 köptes Bernardo Silva av Manchester City.

Sedan dess har portugisen blivit en av lagets stora stjärnor med flera Premier League-titlar och Champions League-pokalen 2023 som främsta meriter.

Men när kontraktet nu löper ut efter säsongen verkar mittfältaren har gjort sitt i Manchester. Lyssnar man till transferexperten Matteo Morettos har Bernardo Silva tagit ett beslut och kommer inte att förlänga sitt avtal efter säsongen.

Totalt sett har portugisen spelat hela 445 matcher för den ljusblå i klubben i vilka det har blivit 42 mål och 34 assist.

Vad gäller framtiden menar portugisiska Record att såväl Benfica, Barcelona och klubbar i Saudiarabien är ute efter 31-åringen.