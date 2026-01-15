Uppgifter: Sirius-stjärnan till Silkeborg

Adam Wikman, 22, lämnar IK Sirius.

Mittfältaren uppges klar för danska Silkeborg.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Lagkaptenen Adam Wikman ser ut att lämna den enda klubb han har tillhört. Sirius-mittfältaren är, enligt uppgifter från danska Tipsbladet, klar för Silkeborg.

Tipsbladet uppger att det rör sig om ett låneavtal där den danska klubben har en köpoption. Wikman väntas ansluta till Silkeborg under morgondagen.

22-åringen noterades för 17 framträdanden i allsvenskan i fjol.

Sirius slutade på en niondeplats i ligan 2025.

