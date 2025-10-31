Uppgifter: Smilla Holmberg går till Arsenal

Smilla Holmberg har gjort sitt val.

Arsenal har vunnit dragkampen.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg, 19, har gjort stor succé med Hammarby under det senaste året och togs även ut i EM-truppen under sommaren. Där fick högerbacken gott om speltid och fick även ta hand om en straff i kvartsfinalen mot England när Blågult åkte ur.

Framgent ser dock Holmberg ut att lämna Sverige och Hammarby. Under torsdagen rapporterade Sportbladet att ”Bajen” var nära att sälja supertalangen och att hon själv hade gjort sitt val.

Idag skriver samma tidning att det är Arsenal som har vunnit dragkampen. Vidare berättar de även att ”The Gunners” ville värva Holmberg redan under sommaren – men att Hammarby valde att tacka nej.

Dagens uppgifter gör gällande att endast detaljer kvarstår innan övergången är i mål.

Smilla Holmberg har i skrivande stund ett år kvar på sitt kontrakt och har totalt sett gjort 64 matcher och åtta mål för de grönvita från Stockholm.







