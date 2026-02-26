Uppgifter: Sögaard nära utlandsflytt
Amadeus Sögaard ser ut att fortsätta karriären utanför Sverige.
Enligt Sportbladet är mittbacken nära en övergång till amerikanska Sarasota Paradise.
Amadeus Sögaard har varit klubblös sedan kontraktet med IFK Norrköping löpte ut vid årsskiftet. Under tiden i ”Peking” blev det 39 framträdanden, och dessförinnan noterades han för över 100 matcher i BP.
Trots intresse från allsvenska klubbar lutar det nu åt ett äventyr i USA. Sarasota Paradise, som spelar i USL League One, uppges vara nära en överenskommelse med försvararen, enligt uppgifter till Sportbladet.
Om de sista detaljerna faller på plats kan en presentation ske inom kort.
Florida-klubben grundades 2023 och ägs av svenske entreprenören Marcus Walfridson.
