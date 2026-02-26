Uppgifter: Sögaard nära utlandsflytt

Amadeus Sögaard ser ut att fortsätta karriären utanför Sverige.

Enligt Sportbladet är mittbacken nära en övergång till amerikanska Sarasota Paradise.

Foto: Bildbyrån



Amadeus Sögaard har varit klubblös sedan kontraktet med IFK Norrköping löpte ut vid årsskiftet. Under tiden i ”Peking” blev det 39 framträdanden, och dessförinnan noterades han för över 100 matcher i BP.

Trots intresse från allsvenska klubbar lutar det nu åt ett äventyr i USA. Sarasota Paradise, som spelar i USL League One, uppges vara nära en överenskommelse med försvararen, enligt uppgifter till Sportbladet.



Om de sista detaljerna faller på plats kan en presentation ske inom kort.

Florida-klubben grundades 2023 och ägs av svenske entreprenören Marcus Walfridson.