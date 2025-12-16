Uppgifter: Spurs på väg att ta plocka in City-direktör

Tottenham Hotspur är på väg att förstärka den sportsliga ledningen.

Londonklubben uppges vara nära att plocka in Rafi Moersen från Manchester City.

Han förväntas få rollen som chef för fotbollsverksamheten.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur är på väg att göra en en spännande värvning till den sportsliga ledningen.

The Athletic rapporterar nämligen nu att Manchester City-chefen, Rafi Moersen, är nära en flytt till Londonklubben.

Enligt uppgifterna är en flytt nära för den högt värderade direktören och han väntas få rollen som chef för fotbollsverksamheten i Tottenham.