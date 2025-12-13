Uppgifter: Spurs siktar in sig på Atletico Madrid-stjärnan

Tottenham ser ut att vilja förstärka mittfältet.

Atletico Madrid-stjärnan Pablo Barrios pekas ut som huvudalternativ.

Enligt uppgifter är de två klubbarna dock en bra bit ifrån varandra gällande pris.

Foto: Bildbyrån

Januarifönstret närmar sig med stormsteg och en klubb som ser ut att vilja förstärka är Tottenham.

Spurs ser ut att vilja spetsa mittfältet och enligt spanska Fichajes har Londonklubben siktet inställt på Atletico Madrid-stjärnan Pablo Barrios.

Sidan uppger att Tottenham ska vara beredda att betala 70 miljoner euro, det vill säga runt 761 miljoner kronor för mittfältaren.

Atletico Madrid ska dock inte vara intresserade av några förhandlingar gällande mittfältaren utan ska istället ha hänvisat alla intresserade klubbar till Barrios utköpsklausul som ligger på 120 miljoner euro (omkring 1,3 miljarder kronor).

Den spanske mittfältaren sitter på kontrakt med Atletico Madrid över säsongen 2030.