Uppgifter: Stjärnan vill lämna Real Madrid i vinter

Rodrygos framtid i Real Madrid har varit omskriven.

Nu uppges brassen ha tagit ett beslut.

Enligt AS så vill han lämna storklubben, helst redan nu i vinter.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid-stjärnan Rodrygo har haft en kämpig säsongstart sett till poängproduktion och samtidigt som det gått lite tufft på plan har det ryktats flitigt kring hans framtid.

Nu uppges spanska AS att stjärnan tagit beslut gällande sin framtid och att den är bortom Real Madrid.

Tidningen rapporterar att Rodrygo helst av allt vill lämna Real Madrid redan nu i vinter och att klubbar som Liverpool, Manchester City och Arsenal är intresserade.

Första steget för att få till en flytt uppges vara för 24-åringen att anställa en agent.

24-åringen har inte representerats av någon agent sedan 2022, men nu ser det ut att bli ändring på det då han vill få till en flytt.