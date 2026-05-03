Uppgifter: Storklubben beredda att aktivera Paz köpoption

Han har gjort enorm succé med Como i Serie A.

Nu är Real Madrid beredda att värva tillbaka Nico Paz för drygt 100 miljoner kronor.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolò Schira.

39 matcher, tolv mål och åtta assist. Det är Nico Paz facit med Como under årets säsong.

Det har inte bara hjälpt den norditalienska klubben till en god chans på Europaplats, utan också inneburit ett stort intresse för argentinaren.

Sedan tidigare har klubbar som Tottenham Hotspur och Inter uppgetts vara intresserade av 21-åringen, men även hans före detta klubb Real Madrid.

Paz lämnade ”Los Blancos” organisation för just Como inför säsongen 2024 och skrev då in en återköpsklausul i hans avtal.

Den är den spanska giganten nu beredda att aktivera efter säsongen och kommer således att köpa loss den offensiva mittfältaren för 10 miljoner euro, eller 108 miljoner kronor. Det skriver transferjournalisten Nicolò Schira som menar att den italienska klubben vill behålla sin stjärna minst en säsong till.

Nico Paz avtal med Como sträcker sig fram till sommaren 2028.