Bazoumana Touré har imponerat stort sedan rekordövergången från Hammarby till Hoffenheim.

Detta har inte gått europeiska storklubbar förbi.

Liverpool uppges nämligen ha den förre Bajen-stjärnan på sin radar.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Bazoumana Touré såldes av Hammarby för rekordpengar (runt 138 miljoner kronor) till Hoffenheim i vintras och trots att ivorianen bara varit i Bundesliga klubben i lite mer än ett halvår så har han imponerat en hel del.

19-åringen står den här säsongen noterad för två assist på fyra matcher och efter hans fina insatser så är frågan hur länge Bundesliga-klubben får behålla honom.

AnfieldIndex skriver nämligen att den engelska storklubben Liverpool är intresserade av den förre Bajen-stjärnan.

Report: 'He's coming' – Liverpool finally identtify the next Roberto Firmino



The name being linked to Liverpool is Bazoumana Toure, a 19-year-old Ivorian winger who joined Hoffenheim from Hammarby in January — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) September 22, 2025

Jämförs med förre Liverpool-stjärnan

Rapporterna göra gällande att Liverpool ska ha identifierat ”nästa Roberto Firmino” i Touré.

Brassen som Liverpool värvade från just Hoffenheim sommaren 2015 gjorde stor succé i Merseyside-klubben och var bland annat med och vann en Premier League-titel och en Champions League-titel med klubben.

Touré har kontrakt med Hoffenheim fram till sommaren 2029, hur mycket som skulle krävas för att ta honom från Bundesliga-klubben i vinter eller nästa sommar framgår inte av uppgifterna.