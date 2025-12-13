Uppgifter: Stort intresse för Sundsvall-talangen

Gif Sundsvalls Malte Hallin följs av både allsvenska och utländska klubbar.

Ett bud på 18-åringen kan bli aktuellt redan under 2026.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Malte Hallin, 18. skrev A-lagskontrakt med Gif Sundsvall i maj i år. Mittbacken gjorde 26 matcher för ”Giffarna” i superettan den gångna säsongen och redan nu börjar det komma intresse från både allsvenskan men även utländska klubbar.

Enligt Aftonbladet rör det sig om topplag i den svenska högstaserien och där det kan komma bud på Hallin redan under 2026. Flera svenska klubbar ska nämligen scoutat mittbacken.

– Jag skulle en dag vilja spela i Champions League, sa Malte Hallin, i somras, till Sundsvalls Tidning.

Kontraktet med Gif Sundsvall sträcker sig till och med 2027.