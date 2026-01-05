Uppgifter: Svensk på väg till Nederländerna

Erik Ahlstrand, 24, är nära ett klubbyte.

Enligt Expressen är mittfältaren detaljer från Heracles Almelo i den nederländska högstaligan.

Foto: Bildbyrån

Det har bara blivit sex A-lagsmatcher för FC St. Pauli i Tyskland för Erik Ahlstrand sedan han anslöt från Halmstads BK i början av 2024. Nästan två år senare är 24-åringen nära att byta klubb i jakt på mer speltid.

Enligt Expressen är Ahlstrand bara detaljer från att säkra en flytt till Nederländerna och Heracles. Klubbarna sägs vara väldigt nära att komma överens om en övergång och en affär väntas bli klar inom den närmsta tiden om allt går som det ska.

Heracles huserar i den nederländska högstaligan men efter en tung start på säsongen är klubben nästjumbo efter 17 spelade omgångar.

Samtidigt skriver Expressen att den svenske mittfältaren har varit ett mål för ”flera allsvenska toppklubbar” sedan flytten till Tyskland för två år sedan.