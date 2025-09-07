Takehiro Tomiyasu är alltjämt klubblös.

Nu ser japanen ut att kunna hamna i Spanien.

Real Oviedo och Real Sociedad är intresserade.

Takehiro Tomiyasu bröt sitt avtal med Arsenal tidigare i sommar.

Sedan dess har den japanske försvararen varit klubblös, men frågan är hur länge till han förblir det.

Spanska Mundo Deportivo rapporterar nämligen nu att det finns La Liga-intresse för försvararen.

Enligt uppgifterna ska såväl Real Oviedo som Real Sociedad vara intresserade av att plocka in honom gratis.

Tomiyasu noterades för 22 Premier League-matcher ifjol.