Takehiro Tomiyasu är alltjämt klubblös.
Nu ser japanen ut att kunna hamna i Spanien.
Real Oviedo och Real Sociedad är intresserade.
Takehiro Tomiyasu bröt sitt avtal med Arsenal tidigare i sommar.
Sedan dess har den japanske försvararen varit klubblös, men frågan är hur länge till han förblir det.
Spanska Mundo Deportivo rapporterar nämligen nu att det finns La Liga-intresse för försvararen.
Enligt uppgifterna ska såväl Real Oviedo som Real Sociedad vara intresserade av att plocka in honom gratis.
Tomiyasu noterades för 22 Premier League-matcher ifjol.
