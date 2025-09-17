Uppgifter: Tidigare Bajen-talangen drar till sig intresse

Den tidigare Hammarby-talangen Aziz Harabi har stått för en fin säsong i Nordic United.

Nu drar 22-åringen till sig intresse från superettan-klubbar.

IK Brage och Västerås SK uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Aziz Harabi, med förflutet i Hammarby och HTFF, valde vintern 2023 att vända hem från tunisiska US Monastir till ettan-klubben Nordic United.

22-åringen har den här säsongen gjort stor succé och står noterad för nio assist på 18 matcher i ettan norra.

Hans imponerande insatser i Södertälje-klubben har fått klubbar högre upp i seriesystemet att få upp ögonen för honom.

Expressen rapporterar nämligen om superettan-intresse för yttern.

Enligt tidningen så ska Västerås SK och IK Brage vara intresserade av 22-åringen.

Västerås SK slåss för uppflyttning tillbaka till allsvenskan, medan Brage återfinns i lite ingenmansland på niondeplats i tabellen.