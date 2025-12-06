Uppgifter: Toppklubben vill värva tillbaka Parrott

Troy Parrott lämnade Tottenham Hotspur förra sommaren.

Londonklubben uppges nu vilja värva tillbaka irländaren.

Spurs är dock inte ensamma om att visa intresse.

Foto: Bildbyrån

Troy Parrott kom till Tottenham så tidigt som 2017, men den irländske anfallaren lyckades aldrig slå sig in i Londonklubben och förra sommaren lämnade han permanent för AZ Alkmaar.

Där har han imponerat stort och nu drar han till sig intresse från större klubbar.

Fichajes rapporterar bland annat att Tottenham är intresserade av att värva tillbaka irländaren, men Londonklubben uppges inte vara ensamma i jakten på honom.

Den turkiska storklubben Fenerbahce ska också finnas med i bilden enligt uppgifterna.

AZ väntas kräva 35 miljoner kronor för anfallaren, det vill säga omkring 380 miljoner kronor.