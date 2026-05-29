Uppgifter: Toppmöller aktuell för Crystal Palace

Crystal Palace fortsätter jakten på en ny huvudtränare.

Enligt uppgifter är den tidigare Eintracht Frankfurt-tränaren Dino Toppmöller ett av namnen som klubben nu tittar närmare på.

Crystal Palace arbetar vidare med att hitta en ersättare till Oliver Glasner, som lämnar klubben när hans kontrakt löper ut i sommar.

Nu rapporterar Sky Sport-journalisten Florian Plettenberg att Dino Toppmöller är aktuell för jobbet. Enligt uppgifterna har Premier League-klubben redan inlett samtal med den tyske tränaren.

Toppmöller står för närvarande utan klubb efter att ha fått lämna Eintracht Frankfurt i januari tidigare i år.

Palace har kopplats ihop med flera namn under de senaste veckorna. Spanjoren Andoni Iraola har länge pekats ut som förstavalet, men tränaren uppges samtidigt vara nära Bayer Leverkusen.

Crystal Palace kommer från en framgångsrik avslutning på säsongen efter att ha säkrat Conference League-titeln tidigare i veckan.