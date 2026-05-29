JUST NU: Så startar Örgryte och Elfsborg

Omgång 10 av allsvenskan.
Örgryte IS tar emot IF Elfsborg.
Matchen startar 19.00.
Det är dags för sista omgången innan de allsvenska lagen går på VM-uppehåll.
Under fredagen sparkar den första matchen igång. Då tar Örgryte emot Elfsborg.
Hemmalaget är jumbo i allsvenskan och är i stort behov av att ta poäng. Gästerna, å sin sida, ligger på en fjärdeplats och har chans att ta in viktiga poäng på serieledarna IK Sirius.
Startelvor:
Örgryte IS: Gustafsson–Andreasson, Styffe, Dyrestam, Lagerlund, Svensson–Parker-Price, Vindehall, Sana–Paulson, Christoffersson.
Elfsborg: Pettersson–Rufai Mohammed, Wikström, Isherwood, Hult–Magnusson, Olsson–Hedlund, Beck, Zeneli–Östman.
