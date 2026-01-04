Uppgifter: Tottenham har fått bud nobbat på talang

Tottenham vill knyta till sig den brasilianske talangen Souza.

Londonklubbens bud på vänsterbacken har dock nobbats.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur ser ut att vilja förstärka försvaret i januarifönstret och detta genom att plocka in en talang.

The Athletic rapporterar nämligen att Spurs fått ett bud nobbat på Santos-talangen Souza.

Enligt uppgifterna ska Tottenham ha erbjudit åtta miljoner pund, vilket motsvarar omkring 100 miljoner kronor.

Huruvida andra bud kommer att accepteras är ännu osäkert, detta då Santos hoppas att Souzas värde kan öka.

19-åringen som har kontrakt över 2028 uppges ha en utköpsklausul på 100 miljoner euro (över en miljard kronor) för europeiska klubbar.