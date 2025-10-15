Uppgifter: Tottenham på jakt efter mittbackstalangen Rivero

Mittbackstalangen Lautaro Rivero, 21, har imponerat för River Plate och gjort landslagsdebut för Argentina.

Nu uppges både Atlético Madrid och Tottenham vara intresserade av honom.



Mittbackstalangen Lautaro Rivero, 21, har imponerat sedan återkomsten till River Plate efter en lånesejour i somras. Nyligen gjorde han även debut för det argentinska landslaget.

Nu rapporteras det att både Atlético Madrid och Tottenham följer Rivero, enligt Fichajes. Båda klubbarna ska vara intresserade av att värva mittbacken framöver, men det återstår att se om River Plate är villiga att sälja redan under vintern.

Rivero har kontrakt med klubben till 2028, och avtalet sägs innehålla en utköpsklausul på 100 miljoner euro.