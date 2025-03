Uppgifter: Tottenham vill inte köpa loss Werner

Timo Werner är just nu på lån i Tottenham hotspur.

Tysken ser ut att ansluta tillbaka till RB leipzig som han tillhör.

Det rapporterar transferjournalisten Florian Plettenberg.

Timo Werner spelar för tillfället i Tottenham Hotspur. Londonklubben har haft en svag säsong och nu väntas den tyska anfallaren inte fortsätta.

Enligt transferjournalisten Florian Plettenberg kommer Tottenham Hotspur inte att aktivera sin utköpsklausul på 12 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 132 miljoner kronor. Det innebär att han ansluter tillbaka till RB Leipzig.

Werner anslöt till Tottenham i januari 2024 från RB Leipzig och kontraktet sträcker sig fram till juni 2025.

29-åringen har denna säsong spelat 27 tävlingsmatcher för den engelska klubben och står noterad för ett mål och tre assist

🚨⚪️ Tottenham will not trigger the €12m option to buy for Timo #Werner. As a result, he is set to return to RB Leipzig after the season, according to the current plan.

Much will depend on who succeeds Marco Rose if the coach leaves RB in the summer.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 14, 2025