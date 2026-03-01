Uppgifter: Tottenham vill värva från Fiorentina

Tottenham är nära nedflyttning.

Nu vill de stärka upp truppen ytterligare i sommar med Fiorentinas Nicolo Fagioli.

Det rapporterar Tuttomercatoweb.

Foto: Alamy

Tottenham har det svårt i Premier Leauge och nedflyttningen närmar sig. Klubben har redan börjat blicka mot sommarfönstret och ska enligt uppgifter tagit den första kontakten med Fiorentinas Nicolo Fagiloi, det rapporterar Tuttomercatoweb. Men även Newcastle ska vara intresserade av mittfältaren.

25-åringen anslöt till Fiorentina förra året men har en längre bakgrund i Juventus och har sju landskamper för Italien på meritlistan.