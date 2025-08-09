Uppgifter: Tounekti jagas av flera klubbar

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att flera klubbar har varit i kontakt med Bajen angående Sebastian Tounekti.

Nu rapporterar sajten Africa Foot att Hammarby-succén följs av bland annat Toulouse, Leicester och Blackburn.

FotbollDirekt kunde för lite mer än en vecka sedan avslöja att flera utländska klubbar har hört sig för kring Hammarbys Sebastian Tounekti. Hammarby ska ha varit tydliga med att de inte vill sälja norrmannen.

Under lördagen rapporterar sajten Africa Foot att det är klubbarna Toulouse, FC Köln, Leicester och Blackburn Rovers som jagar 22-åringen. Sajten uppger även att det ska ha inletts diskussioner om en övergång och precis som FotbollDirekt, skriver Africa Foot att Bajen vill hålla hårt i honom.

Tounekti står noterad för ett mål och fem framspel i allsvenskan den här säsongen.